Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte yeni normalleşme kararları

Son dakika haberi... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.



SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR



Hepimizin geleceğimize dün olduğundan daha berrak zihin dinginliği kazandırdığını düşünüyorum. Elbette alınan tedbirler sebebiyle geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlar olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. Biner lira dağıtarak sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli destekleriyle küçüklü büyüklü şirketlerimizin ayakta kalmasını temin ettik. İş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekimi karşılık verdi. Halkımız yaptığı fedakarlıkların boşa gitmediğinden emin olsun. Son 2,5 aylık sürede yaşadığımız kayıpları geri alacağımızdan şüphemiz yoktur.



TÜRKİYE PARLAYAN BİR YILDIZ OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR



Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde, Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkıyor. Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe önümüze bakmada en büyük kaynağımızdır. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.



Kendimize, halkımıza güveniyoruz. Yarın İstanbul Fethi'nin 567 yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.



27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerdendir. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün girdiği ilk tarihtir. Bu tarihten sonra demokrasimize karşı birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son bu teşebbüsü 15 Temmuz'da yaşadık.



Yarın Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız.



27 MAYIS DARBESİ İLE ATILIM SÜRECİ KESİNTİYE UĞRAMIŞTIR



Milletin baskısıyla geçilen çok partili siyasi hayatta, Demokrat Partisi'nin başa gelmesiyle yeni bir kalkınma projesi başlattı. Türkiye daha önce birer ikişer tanesine sahip olduğu hidroelektrik barajlarına 18 tane, sulama barajlarına 8 tane, limanlarına 11 tane, havalimanlarına 5 tane, rafinelerine 3 tane ilave etti. Tam bir hukuk katliamı örneği olan düzmece mahkemelerde aylar süren yargılama yapıldı. Sonuçta, Başbakan Menderes ve arkadaşları idam edilirken, yüzlerce kişi de uzun yıllar hapis yattı. 27 Mayıs darbesi ile atılım süreci kesintiyle uğramıştır. Burası uluslararası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yad ediyorum. Milletimizin, 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade, cesaret Türkiye'de darbeler cuntalar dönemlerinin artık kapandığının işaretidir. Bu ülkede ezanları susturmayı, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idam edenleri göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecektir.



KORONAVİRÜS SALGINI KÜRESEL SINAMALARDAN BİRİDİR



Koronavirüs salgını küresel sınamalardan biridir. Milletimizin verdiği destekle bu süreci tüm tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerden biriyiz. 75 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Yardım isteyen 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.



KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ KARARLAR

Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.

Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.



3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulmasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.



1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.



Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.



Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.



Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.

Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.



Sürücü kursları 1 Hazarin'dan itibaren hizmet verecektir.