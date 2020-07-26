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Haber Giriş: 26.07.2020 - 22:06,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları iddiaları yalanladı! Yunanistan ve ABD ortak tatbikat yapmayacak

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Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları iddiaları yalanladı! Yunanistan ve ABD ortak tatbikat yapmayacak
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Yunanistan’ın ABD ile Ege Denizi’nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.

Bazı haber sitelerinde, ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi’nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit adasına çevirdiğini ilişkin haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde, 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah saatlerinde Süveyş Kanalı’nı geçen Eisenhower uçak gemisinin, Ege Denizi’nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Uçak gemisinin, beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı’na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı ifade edildi. Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı’na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.

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