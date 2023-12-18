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Son dakika haberi... Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Gümüşhane#Deprem#Son Depremler
Son dakika haberi... Gümüşhanede 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 23:31

Son dakika haberi... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. 

Depremin 15.68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

5 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremden 5 dakika sonra aynı bölgede bu kez 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ŞÜKRÜ ERSOY: KORKULACAK BİR DURUM GÖRÜLMÜYOR

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Küçük depremler olabilir ancak büyük depremler Kuzey Anadolu Fayı'nın uçlarında olabilir. Yedisu Fayı önemli. Çok korkulacak bir durum görülmüyor. Bunlar tali faylar. Büyük bir şey beklemiyorum" açıklamasını yaptı.

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AYNI BÖLGE DÜN DE SALLANDI

Dün akşam saatlerinde yine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve kısa süreli panik yaşanmıştı. 

 

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#Gümüşhane#Deprem#Son Depremler

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