MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Gökçeada’ya düzenlenecek bazı feribot seferleri iptal edildi
GeriGündem Son dakika haberi: Gökçeada’ya düzenlenecek bazı feribot seferleri iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 18:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Gökçeada’ya düzenlenecek bazı feribot seferleri iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Gökçeada’ya düzenlenecek bazı feribot seferleri iptal edildi
Abone Olgoogle-news

Kuzey Ege Denizi’nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi.

Açıklamaya göre, yarın sabah Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den saat 09.00’daki feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Diğer seferler ise planlanan saatte yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle