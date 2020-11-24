Son dakika haberi: Gökçeada’ya düzenlenecek bazı feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi.

Açıklamaya göre, yarın sabah Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den saat 09.00’daki feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Diğer seferler ise planlanan saatte yapılacak.