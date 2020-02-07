MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri iptal edildi
GeriGündem Son dakika haberi: Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 21:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında sabah yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00’daki feribot seferleri iptal edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle