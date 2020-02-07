Son dakika haberi: Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında sabah yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00’daki feribot seferleri iptal edildi.