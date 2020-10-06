Son dakika haberi... Ankara'da peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2013 idari yargı sınavında usülsüzlük soruşturmasında da FETÖ üyesi 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.
Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ANKARA'DA BİR OPERASYON DAHA
FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle