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Tolga SAĞLAM- Sinan UÇAR- Uğur AYDIN/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Giresun'da sel felaketi... Şehit Burak Tok'a acı veda

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GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Tok için memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe belediye başkanları ve şehidin hamile eşi Hacer ve oğlu Miraç (3), annesi Sema ile babası Kadir Tok katıldı.

Acılı baba Kadir Tok, "Rabb'imden geldi, Rabb'ime gidiyor. Rabb'im tüm büyüklerimizden razı olsun" dedi. Kılınan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un cenazesi, toprağa verildi.

Son dakika haberi: Giresunda sel felaketi... Şehit Burak Toka acı veda


Şehit Burak Tok’un, Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Burak Tok ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Kayıp 3 jandarmanın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Son dakika haberi: Giresunda sel felaketi... Şehit Burak Toka acı veda

Giresundaki sel felaketinden acı haberler
Giresun'daki sel felaketinden acı haberler
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