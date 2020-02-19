Son dakika haberi: Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermişti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, heyet ile ilgili araştırmalarda bulunacak.