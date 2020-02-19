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Haber Giriş: 19.02.2020 - 17:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermişti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, heyet ile ilgili araştırmalarda bulunacak.

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