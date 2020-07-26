Son dakika haberi... Gel jigolo ol tuzağı.. VIP için ekstra para

Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, çetenin kadın üyesi tarafından aranıyordu.

VIP İÇİN EKSTRA PARA

Bu aramadan sonra çete üyesi başka bir kişi devreye girerek birlikte olacağı kadının VIP üyelik gerektirdiği, bu nedenle kayıtta verdiği paraya ek olarak yeni para yatırması gerektiği söyleniyordu. İstenen bu parayı yatırdıktan sonra da hesabına birlikte olacağı kadınla ilgili para yatırılacağı söylenerek telefon kapatılıyordu. Bu görüşmeden sonra çetenin başka bir üyesi iyice tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, “Sen FETÖ’cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli” diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu. İyice dolandırılan kişi çeteyle bir daha temas kuramıyordu. Çetenin tuzağına düşürdüğü yüzlerce erkeği dolandırdığı anlaşılırken, günlük 50 ile 60 bin TL arasında dolandırdıkları, 6 ayda da yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları anlaşıldı.

SADECE 30 ŞİKÂYETÇİ

Çete üyelerinin kazandıkları paralarla lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi. Çeteden 30 kişi şikâyetçi olurken, yüzlerce kurbanın hem dile düşmemek hem de aileleri ve yakın çevrelerinin duymasından çekindikleri için şikâyetçi olmayı tercih etmedikleri de tespit edildi. İnternette çok sayıda erkeğin bu sitelerle ilgili şikâyet yazıları yer alırken, isimlerini gizleyerek yazan erkekler bu yazılarda para yatırmaktan bıktıklarını söyleyerek yardım istiyor.

74 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet ilanlarıyla yüzlerce erkeği dolandıran çeteye yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 67’den 74’e çıktı. El konulan lüks otomobil sayısı 4’ten 11’e yükseldi. Çetenin vurgun paralarıyla aldığı ev ve arsalar da belirlenerek tapu müdürlüklerinde şerh koydurulduğu bildirildi. AYRILMAK DA PARAYLA

Jigolo siteleriyle ilgili internette çok sayıda şikâyet mesajı yer alıyor. Kayıt yaptıran kişilerden sürekli para istenirken ayrılmak isteyenlerden de cayma adı altında paralar istendiği ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları:

Hamit: Üyeliğimi iptal etmesini istiyorum, paramı geri versinler 5400. Verin paramı kul hakkı var. Yeter artık ben bıktım bunlardan, hep para istiyorlar.

Eren: İnternetten kayıt oldum aradılar ve bir kadın ayarladılar, o da benimle konuştu. Bana 5000 TL yatırdığını söyledi daha sonra kasa için 400 TL benden istediler, yatırdım ve komisyon için 1000 TL daha istediler. Bekliyorum hâlâ. Ve param olmadığı için yatıramadım. ‘Maaş alınca yatırın görüşün beyefendi’ dediler.

Gökhan: Üye oldum; üyelik parası, komisyon, KDV adı altında birçok defa para istediler ve bende sırf paramı kurtarmak için her seferinde yatırdım. Şu an telefon açıyorum ama cevap veren yok.

Saltanat: Beni şimdi aradılar ‘kayıt yapmışsınız’ dediler. Ben ‘iptal etmek istiyorum’ dedim. ‘400 TL cayma bedeli yansıtmanız gerek’ dedi. ‘Yatırmazsanız e-Devlet üzerinden sicilinize işler’ dedi.

Kenan: ‘Önce üye olun sonra görüşürüz dedi’; kayıt parası 400 aldılar. Sonrasında 1600 istiyorlar. Yatırdığım zaman, ‘kadınla görüşün hesabına 8000 TL aktarılacak’ dediler. Durmadan para istiyorlar. Şimdi benden haber bekliyorlar. Parayı yatırıp kadınla görüşmek için. Neymiş efendim ‘kadın mağdur oluyor.’