Son dakika haberi... Fuat Oktay açıkladı: İzmir'de depremde can kaybı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay İzmir'deki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

26 grup barınma, ulaşım, hasar tespit, eğitime kadar altyapı ve zarar tespit hizmetlerine kadar lojistik gruplarımız, kaynak yönetim gruplarımız 26 alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Ne yazık ki 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, 2 vatandaşımız daha kaybettik. Toplam 51'e ulaşmış durumda. Sağ ulaşmaya çalışıyoruz. 896 vatandaşımız yaralanmış durumda. Çoğunluğu taburcu olmuş durumda... 3'ü ağır toplam 8 yoğun bakım hastası bulunmakta. Artçı depremler devame diyor. Artçı depremler ne kadar devam ederse o kadar normale döneceğimiz anlamına gelir bu. 831 artçı deprem oldu.1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız, bir orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da 6 bina yıkık, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır, 3 orta ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda, 586 binada hasar yok. Seferihisar'da ne yıkık ne de hasarlı binamız yok.

Şu anda sahada hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 1000'e yakın durumda uzman ekiplerimiz. Bize gelen en yoğun soru 'Binama girebilir miyim?' sorusu. Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. 1 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa gözle görülebilecek şekilde hasarı olan binalara girilmesini önermiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 6 alanda 8 bağımsız birimimiz var. 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz sahada, 8 binada çalışmalarını sürdürüyor.

Artçı depremle ilgili 4 ve üzeri 831 artçı deprem oluşmuştur. Küçülerek devam edecektir.

Sahil Güvenlik'te arama kurtarma çalışmalarında değişiklik yok. 19 teknenin battığını, 23 teknenin kurtarıldığını belirtmek istiyorum.

Zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam diyor. Yardımların nasıl olacağını da ileriki günlerde açıklıyor olacağız. Kira yardımlarının devam edeceğini sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kira yardımları ve taşınma yardımları olacaktır. Sıkıntı yaşatmayacağız.

Barınma hizmetlerimizde sıkıntı yok, beslenme ünitelerimiz tüm güçleriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Barınma da yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezimiz 7 bin kapasiteli, çadırlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlanmıştır, 2685 kişi çadırlarda. 3 konteynır merkezi için yer belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Gerek çadırlarda gerek diğer yerlerde olsun yatak, battaniye, uyku seti gibi duş alanları gibi konteynırlarda bir sıkıntımız yok. 21 bini aşkın battaniyemiz de 3 bine yakın mutfak setimiz de...