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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

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Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
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MSB, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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