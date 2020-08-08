Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
MSB, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z4iO6R1Qjd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
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