AA
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Son dakika haberi: FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1’i 2. sınıf emniyet müdürü, 1’i komiser, 2’si komiser yardımcısı, 3’ü polis memuru ve 2’si sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
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