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Son dakika haberi: FETÖ'nün darbe girişimi davasında Mustafa Rüştü Çelenk müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Son dakika haberine göre, Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberi... Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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