Son dakika haberi: FETÖ'ye operasyon üstüne operasyon! Haberler art arda geldi

TSK YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 22'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



KONYA MERKEZLİ 11 İLDE OPERASYON



Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, okullardan ihraç edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

10 ŞEHİRDE BAŞLADI: 13 GÖZALTI KARARI



Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı. Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.



5 YIL SONRA YAKALANDI



Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde ’Gümüşhane mahrem imamı’ ve örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü’neÿ(FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı ve sözde ’Gümüşhane mahrem imamı’ olarak 5 yıldır aranan N.Ç.’nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde ’Gümüşhane mahrem imamı’ N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yanan N.Ç’nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla duyuruldu. - Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)