Son dakika haberi: Fatih'te tekne alabora oldu

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Kurtarılan balıkçı Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık" diye konuştu.



KURTARILAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI



İçerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Balığı yakalamıştık ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık biraz balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. aşçı vardı o da ambardaydı. Onu 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Onlar buradalar şuan iyiler" diye konuştu.

VALİLİKTEN BATAN TEKNEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Samatya açıklarında batan tekneye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde Kumsal-55 isimli Balıkçı Teknesi alabora olarak batmıştır.

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. " denildi.