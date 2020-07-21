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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İstanbul DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını

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Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir kamyonet alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir kamyonet alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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