Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İstanbul DHA
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Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir kamyonet alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir kamyonet alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
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