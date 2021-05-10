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Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te son dakika haberleri gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."
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