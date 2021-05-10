MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız
GeriGündem Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te son dakika haberleri gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi