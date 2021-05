Son dakika haberi: Fahrettin Altun'dan İsrail tepkisi: Her zulmün hesabını mutlaka soracağız

Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:



"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

