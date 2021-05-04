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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık çalışanının sözleri şoke etti! 'Maskeyi reddediyorum'

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Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık çalışanı Selime Topçu, alışveriş için girdiği markette tüm uyarılara karşın maske takmayı reddetti. Ekipler maske takmayan Selime Topçu’ya, 900 lira idari para cezası kesti. Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, "Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.

Eskişehir’deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi’ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu’yu uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

900 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu’ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz” dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

Son dakika haberi... Eskişehirde sağlık çalışanının sözleri şoke etti Maskeyi reddediyorum

"MASKE TAKMAYA İTİRAZ EDİYORUM"

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.

Yapılan işlemin ardından Selime Topçu, bölgeden ayrıldı.

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