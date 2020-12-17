Son dakika haberi: Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Sırayı karıştırınca öldürüldü

Son dakika haberi.. Ankara Pursaklar’a bağlı Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak’taki evde önceki akşam yaşanan cinayet, çok çarpıcı bir hikâyeyi barındırıyordu. Önder Çelik (43), Seher Çelik (34) ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk’u (40) da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı. Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise sıra şaştı. Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik’in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi. İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik’i göğsünden bıçakladı. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik’i öldüren Kavuştuk’u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet’e götürüldü.

‘KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM’

Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk’un ilk ifadesinde, “Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım” dediği öğrenildi.