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Ersan SAN - Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 08:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Esenyurt'ta yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi.

8 yaşındaki Ela Şeliman ve anneannesinin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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