MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği
GeriGündem Son dakika haberi... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevli şekilde yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına müdahale sürüyor.

Son dakika haberi... Esenyurtta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle