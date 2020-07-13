Ersan SAN - İSTANBUL DHA
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği
Esenyurt'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevli şekilde yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına müdahale sürüyor.
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