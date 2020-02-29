Son dakika haberi: Esad'a İdlib'de gece gündüz cehennem ateşi!

Suriye’de 33 askerin, rejimin, Serakib’in güneyinde daha önce ele geçirdiği Maarat El Numan’ın batısına denk gelen Tal Balyun bölgesinde birbiri ardına yaptığı iki ayrı hava saldırısında şehit düştüğü öğrenildi. İlk saldırıda, önceki gün öğle saatlerinde bölgenin güneyinde bir binada mevzilenmiş Türk askeri hedef alınırken, ikinci saldırının binadaki askerleri korumaya giden zırhlı birliklere yapıldığı öğrenildi.



Saldırı sonrasında Fırtına obüsleri, tank, çok namlulu roketatarların yanı sıra silahlı insansız hava araçları (SİHA) bölgede rejime ait sabit ve hareket halindeki askeri konvoyları hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için sadece İdlib’deki değil tüm Suriye’deki rejim askeri unsurlarının hedef olarak değerlendirildiği öğrenildi. TSK, kara unsurları ve SİHA’ların imha ettiği rejime ait çok sayıda hedefin, SİHA’ların kameraları tarafından çekilmiş görüntülerini yayınladı. SİHA kayıtlarında, özellikle rejime ait tank konvoylarının vuruluşu net şekilde görülüyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte geceyi, Hatay’da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla yapılan operasyonu sevk ve idare eden Bakan Akar, “Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” dedi. Bakan Akar, şunları söyledi:

UYARIYA RAĞMEN VURDULAR

“Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.”

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rejimin saldırısına verilen karşılığı şöyle anlattı: “Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa diliyorum. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”