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Haber Giriş: 20.03.2020 - 23:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesaj

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Son dakika haberi: Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüse karşı vatandaşları uyararak sesli mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:

Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz.

Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

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