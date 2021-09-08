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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Erdoğan müjdeyi Twitter'dan verdi: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacak

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Son dakika haberi: Erdoğan müjdeyi Twitter'dan verdi: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

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