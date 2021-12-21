Son dakika haberi: Erdoğan duyurdu: TL mevduatları için düzenleme... Yeni araçlar devreye alınıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"
Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.
Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.
KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir
Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek
(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.
MEMURLARA MÜJDE
Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.
TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu. Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.
"BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"
Hazinemizin borçlanma faizlerini belirleyen risk primlerinin yüksekliğinin Türkiye'nin gerçekleriyle ilgisi olmadığını iktisatçılar resmediyor. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni vizyon teklif ediyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil, 2023 hedefleri 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Verilere, dünyaya ihtiyaçlara bakacağız, tüm bunların ışığında politikalarımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonu da bu şekilde dizginleştireceğiz. Sevgili milletim sizleri seviyoruz. Bizlere inanın.
Küresel metal enerji fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar, para bolluğundan kaçma tezinin ürünüdür. Sözde büyük ekonomiler kendi aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz diyorum. Bunun için istihdam, üretim, büyüme diyoruz.
TÜSİAD'A TEPKİ
Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır rüya.
Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz. Hazine'deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP'nin iktidar döneminde neden yapmadınız. Aklınız ermez çünkü. Türkiye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız. Şu anda önümüzde yapılmakta olan şehir hastanesi var. Aynı şekilde altyapıyla ilgili devam ediyor. 5 tane havalimanı var. Daha yapılacak olanlar var. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez.
TÜRKSAT 5B
Geçtiğimiz günlerde ülkemizin uzaydaki aktif 8. uydusu olarak TÜRKSAT 5B'yi uğurladık. Böylece son yılda uzaya 2 uydu fırlatan ülke haline geldik. Modern Türkiye bu. Türkiye ne patinaj yapıyor ne geriliyor, tam tersine sürekli ataklarla ilerliyor.
"HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDE OLANLARIN ÖNLERİNİ KESECEĞİZ"
Kurdaki artış ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz bolluğu var. Hali hazırda böyle bir süreç yaşıyoruz. Döviz alımına yönelik psikolojik eğitim ortadan kalktığında bu bolluğu göreceğiz. Birilerinin özellikle canını yakma pahasına önünü keseceğiz. Belli kesimlerin artışla orantılı olmayan fiyatlandırmalar yaparak haksız kazanç peşinde olduklarını görüyoruz, önlerini keseceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, faiz baskısıyla, dünyadaki gelişmeleri ters düz ederek, bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor. İşte görüyorsunuz yatırımlar artıyor. İstihdam güçlü şekilde destekliyoruz, fabrikalarımız çalışıyor, ihracatımız artıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 20 yıla yakın süren kalkınma hamlesi yaşandı. Ülkemizin ve milletimizi çıkarları, hesapları seçime kadar değil 2053 vizyonuna kadar yapmayı gerektiriyor. Biz de öyle yapıyoruz. Her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapıyla, terörü yenerek sağladığımız güvenli ortamla bu atılımın tam zamandır. İlerde keşke dememek için şimdi risk alıyoruz.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE MÜJDE: BURS ÜCRETLERİ ARTTIRILDI
Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.