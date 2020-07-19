Son dakika haberi: En çok ve en az vaka görülen iller! Bakan Koca 18 Temmuz koronavirüsü tablosunu paylaştı

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 1179 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, toplam vaka sayısı 218 bin 717, toplam vefat sayısı 5 bin 475, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz; Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA: ERZURUMSPOR- KORONAVİRÜS KARŞILAŞMASI BAŞLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.

Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1014 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam vefat sayısı 5 bin 458, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834 oldu.

'VEFAT SAYILARINI DAHA DA AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN, 'SURVİVOR' PAYLAŞIMI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerini kullandı.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



SON DAKİKA HABERLER... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1087 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 440, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 198 bin 820 oldu.

'SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" değerlendirmesinde bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1013 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam vefat sayısı 5 bin 419, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733 oldu.

'VAKA VERİLERİ CİDDİYETİMİZİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.





BAKAN KOCA'DAN, ŞEHİT KIZI 'HİRANUR' PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." dedi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur'la tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullandı.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken 1049 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

'BUGÜNÜ TEKRAR ARAMAYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 ol

'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.

'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.

'VAKALARIN PNÖMONİYE DÖNME ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" dedi.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 10 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.



VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Bakan Koca Twitter'dan yapığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 103 test yapıldı. 1024 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 2 bin 879 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, toplam vaka sayısı 209 bin 962, toplam vefat sayısı 5 bin 300, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 oldu.

'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.







