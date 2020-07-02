Son dakika haberi: En Ã§ok vaka olan 5 il SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca 2 Temmuz corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±

Son dakika haberi... Bakan Koca, 2 Temmuz TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re, son 24 saatte 1186 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 202 bin 284, can kaybÄ± 5 bin 167 oldu.



EN Ã‡OK VAKA OLAN Ä°LLERÄ° AÃ‡IKLADI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Burdur ve GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™de 2 gÃ¼ndÃ¼r yeni vaka yok. En Ã§ok vaka olan 5 il: Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in risk yansÄ±tan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler artÄ±yor: BugÃ¼n, medyada, yolcular arasÄ±nda sosyal mesafenin sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±t haberleri yer aldÄ±" dedi.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM

Son dakika haberler... Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 52 bin 313 test yapÄ±ldÄ±. 1192 kiÅŸide daha koronavirÃ¼s tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2311 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 433 bin 963, toplam vaka sayÄ±sÄ± 201 bin 98, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 150, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1035, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 362, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 175 bin 422 oldu.

TÃœM Ä°LLERDE BAÅžARABÄ°LÄ°RÄ°Z

Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Toplam test sayÄ±mÄ±z 3,5 Milyona yaklaÅŸtÄ±. Toplam vaka sayÄ±mÄ±z 200.000â€™i geÃ§ti. Yeni vaka sayÄ±larÄ±nda istikrarlÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸlayan, tedbirleri uygulamadaki baÅŸarÄ±sÄ±yla Ã¶rnek 5 ilimiz: TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Samsun, KÄ±rÅŸehir, DÃ¼zce. TÃ¼m illerde baÅŸarabiliriz." dedi.

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilkent YerleÅŸkesi'nde, KoronavinÃ¼s Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

SalgÄ±na karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadelenin ortak iyilik iÃ§in verilen mÃ¼cadele olduÄŸunu belirten Koca, emek verenleri saÄŸlÄ±k camiasÄ± adÄ±na kutladÄ± ve gÃ¼nÃ¼n sonunda iyiliÄŸin kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SalgÄ±nÄ±n insanlÄ±k iÃ§in ciddiyetini koruduÄŸuna iÅŸaret eden Koca, 6 ay sonunda toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 10,5 milyonu, can kaybÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 510 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bildirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bir gÃ¼nde tespit edilen toplam vaka sayÄ±larÄ±nda gerileme yerine zaman zaman hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§an artÄ±ÅŸlar olduÄŸunu aktaran Koca, "HastalÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmesi mevcut ÅŸartlarda mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. HastalÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± yÃ¶netmesi de aynÄ± ÅŸekilde insanlÄ±ÄŸÄ±n kabul edebileceÄŸi bir sonuÃ§ deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya iÃ§in makul ve ortak Ã§Ã¶zÃ¼m yolu gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± Ã¶nlemlerle bir dÃ¼zene kavuÅŸturmaktÄ±r. Zaman kazanmak iÃ§in kÄ±sÄ±tlarla elde edilen sonuÃ§lar bir mÃ¼cadele Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±r. Aslolan ise artÄ±k hayatÄ±n iÃ§inde elde edilecek sonuÃ§tur. BaÅŸarÄ±nÄ±n yeni kÄ±stasÄ± budur." deÄŸerlendirmesinde buludu.

TÃ¼rkiye'nin 83 milyon nÃ¼fusuyla sÃ¼reÃ§ iÃ§inde tÃ¼m dÃ¼nyada takdir topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Koca, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hak ettiÄŸi kÄ±ymeti gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir Ã¼lke olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu ifade etti.

Koca, "Tedavi baÅŸarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 2,57'ye kadar dÃ¼ÅŸen Ã¶lÃ¼m oranÄ±mÄ±z, bÃ¼yÃ¼klerimizi ve ilave kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ± riskten korumamÄ±z, tedbirlere uyum kabiliyeti, dÃ¼nyanÄ±n takdir nedenlerinden bazÄ±larÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

DÃ¼nyaya Ã¶rnek olan baÅŸarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yerden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirten Koca, "Yeni vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zda binin altÄ±na inme baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra yakÄ±n gÃ¼nlerdeki artÄ±ÅŸlarla bazÄ± tedirginlikler yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k. Bu artÄ±ÅŸlarÄ±n dÃ¼nyadaki geliÅŸmelerle tam olarak paralel ve dramatik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeliyiz. Vaka sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar kolaylÄ±kla kontrol altÄ±na alÄ±nabilecek artÄ±ÅŸlardÄ±r. BirazcÄ±k Ã§abayla uyulmasÄ± Ã§oÄŸu kere kolay olan tedbirlerdir. YapmamÄ±z gereken gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±zda tedbire uygun seÃ§enekleri aramaktÄ±r. SalgÄ±nla mÃ¼cadele bizlerden imkansÄ±z olanÄ± istemiyor. VirÃ¼s gerÃ§eÄŸini dikkate alarak hayatÄ±mÄ±za elden geldiÄŸince bir dÃ¼zen vermemizi gerektiriyor." ifadesini kullandÄ±.

"ORTAKLARA, YARDIMCILARA Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI VAR"

Hastanelerde yatan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukÃ§a yÃ¼ksek, Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±nÄ±n ise bugÃ¼nkÃ¼nden Ã§ok fazla olduÄŸu gÃ¼nlerde hekimlerin, saÄŸlÄ±k personelinin Ã¶zverisinden pek Ã§ok kez bahsettiklerini, onlarÄ±n bu sÃ¼reÃ§te hayat kurtaran kahramanlar olarak gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Koca, "AynÄ± Ã¶zveriyle devam etikleri gÃ¶revlerinde ÅŸimdi ortaklara, yardÄ±mcÄ±lara ihtiyaÃ§larÄ± var. Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± bilinÃ§li davranan, kurallara uyum gÃ¶steren herkes bugÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ±nda hayat kurtaran kahramanlardan biridir. BulaÅŸmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek hayat kurtaran kahramanlar arasÄ±nda yer almalÄ±yÄ±z. GÃ¼vence altÄ±na alÄ±nacak hayatlardan biriyse kendi hayatÄ±mÄ±zdÄ±r." diye konuÅŸtu.

SalgÄ±nÄ±n hayatÄ± tehdit ettiÄŸi ne kadar doÄŸruysa kiÅŸisel hÃ¼rriyeti bir Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da aynÄ± derecede doÄŸru olduÄŸunu ifade eden Koca, "AlÄ±nacak 3 tedbir maske, mesafe, temizlik hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hem de hÃ¼rriyetimizin koruyucusudur. Tedbirlere birlikte uyarsak hÃ¼rriyet alanÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletiriz, salgÄ±nÄ± bir saÄŸlÄ±k sorunu olmakla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±rÄ±z. Uymazsak vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n artmasÄ± virÃ¼se yakalanma endiÅŸesinin bÃ¼yÃ¼mesi ortak hayatÄ±mÄ±zÄ± geriletecektir. Sizleri hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za hem ortak hayatÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kmaya davet ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"YANLIÅž BÄ°LÄ°NEN BAZI NOKTALAR VAR"

VirÃ¼sler ve tedbirler konusunda yanlÄ±ÅŸ bilinen bazÄ± noktalar bulunduÄŸunu dile getiren Koca, "virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma hÄ±zÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin yanÄ±ltÄ±cÄ±, "virÃ¼sÃ¼n hasta etme gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin bilimsel dayanaktan yoksun olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bakan Koca, "Bunlara itibar edilmesi birÃ§oklarÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸa yakalanmasÄ±na, hastalÄ±ÄŸÄ± baÅŸkasÄ±na bulaÅŸtÄ±rmasÄ±na neden olmaktadÄ±r. Bunlar hiÃ§ kimsenin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n razÄ± olacaÄŸÄ± sonuÃ§lar deÄŸildir. Bilim Kurulumuzca doÄŸrulanmadÄ±kÃ§a bu tÃ¼r haberlere itibar etmeyin. Ä°yi ve doÄŸru haberleri vermeye en istekli kiÅŸiler bilim insanlarÄ±dÄ±r. UmutlarÄ±nÄ±zÄ± kesinleÅŸmemiÅŸ bilgilerle yÄ±pratmayÄ±n." ifadesini kullandÄ±.

Maske ve mesafe kuralÄ± konusunda da yanlÄ±ÅŸ kanÄ±lar bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Koca, "Bu kurallar hem kendimizi hem karÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdakini riskten korumamÄ±za yarar. VirÃ¼sÃ¼ eÄŸer belirtisiz bir ÅŸekilde taÅŸÄ±yorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bize bulaÅŸan virÃ¼sÃ¼ haberimiz olmadan biz de baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼klerimizi tehlikeye atmÄ±ÅŸ oluruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AÄŸÄ±r sonuÃ§lara yol aÃ§masÄ± muhtemel virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma kaynaÄŸÄ± olmayÄ± gÃ¶ze almanÄ±n sorumluluk duygusuyla baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Koca, "Sosyal hayat iÃ§inde maske kullanmak, 'ben karÅŸÄ±mdaki insana ve bu hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden topluma saygÄ±lÄ±yÄ±m' demektir. Mesafe kuralÄ±na uygun davranmak 'hastalÄ±ÄŸÄ± geriletmek iÃ§in sorumluluk alÄ±yorum' demektir." dedi.

MASKE MECBURÄ°YETÄ° BULUNAN Ä°L SAYISI 60'TAN FAZLA

Maske mecburiyeti getirilen il sayÄ±sÄ±nÄ±n 60'Ä±n Ã¼zerinde olduÄŸunu anÄ±msatan Koca, uygulamanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nce olarak bÃ¼yÃ¼k destek bulduÄŸunu, uyumunsa aynÄ± dÃ¼zeyde olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi.

Maskenin gerekli her durumda kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Koca, maske kullananlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nda dikkatli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Maskelerin kullanÄ±m sÃ¼relerinin sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu, gÃ¼nlÃ¼k maskelerin ertesi gÃ¼n koruyuculuk Ã¶zelliklerini kaybettiÄŸini ve tekrar kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini anlatan Koca, "Pek Ã§ok durumda ise tedbirlerden biri yeterli sayÄ±lmaktadÄ±r. Maskemizi takarak kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ mesafeden Ã¶dÃ¼n vererek kaybetmemeliyiz." dedi.

Bir sÃ¼redir Toplum Bilimleri Kurulu adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ikinci bir bilim kurulunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Koca, kurulun salgÄ±nla mÃ¼cadelede olumlu yÃ¶ndeki veya risk iÃ§ermesi muhtemel toplumsal eÄŸilimleri anlamaya, mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmaya yÃ¶nelik analizler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tedbirlere yeterli uyumun gÃ¶sterilmediÄŸi sosyal gruplarÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini aktardÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, konuÅŸmasÄ±na ÅŸu sÃ¶zlerle devam etti:

"Bu kurulda Ã¼zerinde durulan ÅŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nce dikkat Ã§ekici olmuÅŸtur; tÃ¼m dÃ¼nyadaki sonuÃ§larÄ±yla izlenen salgÄ±n toplumumuzda dramatik etkiye yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Psikolojik hayatÄ±mÄ±z hastalÄ±k gÃ¼ndemiyle sÄ±nÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼ndelik hayattaki deÄŸiÅŸme ve izole bireysel yaÅŸam ruhsal gerilimi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Sizin de gÃ¶zlemlerinizin bu tespitle paralel olduÄŸuna inanÄ±yorum. Kovid-19 ile mÃ¼cadelenin bu dÃ¶neminde yapÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, iyimserliÄŸimizi, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã¶dev duygumuzu korumalÄ±yÄ±z. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸunu, hiÃ§bir yÃ¶nden ihmal edilemeyeceÄŸini unutmamalÄ±yÄ±z. KoronavirÃ¼sÃ¼n hayatÄ±mÄ±zÄ±n tek konusu olmasÄ±na izin ise vermemeliyiz. Kendi ruhsal hayatÄ±mÄ±zÄ±n da bir normali olduÄŸunu, onu korumak gerektiÄŸini bilmeliyiz."

Bakan Koca, salgÄ±nÄ±n dÃ¼nyada 6 ayÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bazÄ± bilgiler verdi.

1 Mart'tan bu yana TÃ¼rkiye'deki toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 199 bin 906 olduÄŸunu belirten Koca, vakalarÄ±n yÃ¼zde 53,74'Ã¼nÃ¼n tÃ¼m ÅŸehirlerle irtibat halinde olan Ä°stanbul'da tespit edildiÄŸini aktardÄ±.

Son 1 hafta iÃ§inde Ä°stanbul'daki vakalarÄ±n tÃ¼m vakalara oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 51,16 olduÄŸunu kaydeden Koca, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

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VAKA SAYILARI ARTAN VE AZALAN Ä°LLER

"Son iki hafta iÃ§inde 5 ilimizin gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±larÄ±nda dikkat Ã§ekici dÃ¼zeyde artÄ±ÅŸ olmuÅŸtur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve DiyarbakÄ±r'dÄ±r. SalgÄ±n boyunca nÃ¼fusa kÄ±yasla toplam vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu 5 il ise ÅŸunlardÄ±r, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Tunceli, Kars, Burdur ve BartÄ±n. Vaka sayÄ±sÄ±nda istikrarlÄ± ÅŸekilde azalma gÃ¶steren, tedbirleri uygulama baÅŸarÄ±sÄ± ile Ã¶rnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, TekirdaÄŸ 2 hafta iÃ§inde gÃ¼nlÃ¼k ortalama vaka sayÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼zde 31,35, BalÄ±kesir yÃ¼zde 21,72, Samsun yÃ¼zde 20,42, KÄ±rÅŸehir yÃ¼zde 20,27, DÃ¼zce yÃ¼zde 19,91 oranÄ±nda azaltmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de ise 2 haftadÄ±r hiÃ§ vaka gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir. VerdiÄŸim bilgileri tÃ¼m ÅŸehirlerimizi kapsayacak ÅŸekilde diÄŸer bazÄ± kriterleri de iÃ§eren ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla yarÄ±ndan itibaren BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n web sitesinde bulabilirsiniz."

Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n, aÅŸÄ±lmasÄ± kolay engeller olduÄŸuna iÅŸaret eden Bakan Koca, "Mecbur kalmadÄ±kÃ§a toplu tÃ¶ren ve kutlamalardan uzak kalmalÄ±yÄ±z. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renleri, hasta ziyaretleri, asker uÄŸurlamalarÄ± ancak tedbirlere tavizsiz bir ÅŸekilde uyularak dÃ¼zenlenebilir. AlÄ±ÅŸveriÅŸimizi kalabalÄ±k ortamlardan yapmak yerine baÅŸka seÃ§enekler geliÅŸtirilebilir. Tatil iÃ§in amacÄ±na uygun ÅŸekilde kalabalÄ±ktan uzak yerler seÃ§ilebilir." diye konuÅŸtu.

"TEHDÄ°DÄ°N KARÅžISINA TEDBÄ°RÄ° KOYALIM"

Koca, son bir ayda Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan vakalarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸiliminin gÃ¶ze Ã§arptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, en fazla vakanÄ±n 25-45 yaÅŸ arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

"Hareketlilik arttÄ±kÃ§a daha fazla gencimizin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. HastalÄ±ÄŸÄ± hafif atlatmak bahane olamaz, virÃ¼sÃ¼ bu yolla bir baÅŸka yakÄ±nÄ±na, annesine, babasÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor." diyen Bakan Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼yÃ¼klerimizi, dÃ¼n evde izole ederek korumayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±k. SabÄ±rla, sebatla kurallara uyarak bize destek oldular ancak bugÃ¼n dÃ¼nden daha fazla risk altÄ±ndalar. SalgÄ±n boyunca vefat edenlerde 60 yaÅŸ Ã¼zeri ve en az bir alt hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 72'ye yakÄ±ndÄ±r. Son gÃ¼nlerde yoÄŸun bakÄ±m hastalarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸla birlikte entÃ¼be hastalarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± daha da yÃ¼kselmektedir. EntÃ¼be hastalarÄ±mÄ±zda bir Ã¶nceki ay 65,2 olan yaÅŸ ortalamasÄ±, bu ay sonunda 67,4'e yÃ¼kseldi.

HayatÄ± eve sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bÃ¼yÃ¼klerimizi korumaya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nlerin avantajlarÄ±nÄ± koruyamÄ±yoruz. Bunun sorumluluÄŸu altÄ±nda tedbirlerimize sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya uymak zorundayÄ±z. Ä°Ã§imizi acÄ±tan her kontrolsÃ¼z davranÄ±ÅŸ bir yakÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n, bir bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n kaybÄ±na yol aÃ§acak kadar riskli olabilir. AnlÄ±k sevincimize, heyecanÄ±mÄ±za, anlÄ±k talep ve ihtiyacÄ±mÄ±za yÃ¶nelik kontrolsÃ¼z bir hareketimiz, farkÄ±nda olamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nicelerinin ardÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymamÄ±za kaynaklÄ±k edebilir."

Koca, bÃ¼yÃ¼klere duyulan sevgi ve saygÄ±nÄ±n, onlarÄ± korumakla, riske atacak her tÃ¼rlÃ¼ davranÄ±ÅŸtan uzak durmakla gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "BugÃ¼ne kadar yaÅŸananlardan sonuÃ§ Ã§Ä±karalÄ±m, tehdidin karÅŸÄ±sÄ±na tedbiri koyalÄ±m." dedi.

"VEFAT EDEN VATANDAÅžLARIN YAÅž ORTALAMASI 74"

SalgÄ±nÄ±n 29 MayÄ±s-29 Haziran arasÄ±ndaki seyrine iliÅŸkin tablolarÄ± da paylaÅŸan Bakan Koca, bu tabloda vefat eden vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 74, entÃ¼be vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 67,4, yoÄŸun bakÄ±mda yatan hastalarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 64,9, hastanede yatan vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 47,5, evde takip edilenlerin yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 37,4, iyileÅŸen hastalarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n ise 36 olduÄŸunu dile getirdi.

Koca, bu rakamlarÄ±n yaÅŸ arttÄ±kÃ§a daha dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, bir aylÄ±k sÃ¼reÃ§te zatÃ¼rre geliÅŸen vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± baÅŸlarda 36 iken giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ortalama 52,9'a kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

SalgÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± erkeklerde etkili olduÄŸuna dikkati Ã§eken Fahrettin Koca, uzun sÃ¼re kontrol altÄ±na alÄ±nan 20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlarda hastalÄ±ÄŸÄ±n ÅŸu an daha az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

VirÃ¼s enfeksiyonunun erkeklerde ve ileri yaÅŸlarda daha Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduÄŸuna deÄŸinen Koca, hastalÄ±ÄŸa yakalanma riski yÃ¼ksek olan 20-60 yaÅŸ arasÄ± grubun iyileÅŸme oranÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olduÄŸu bilgisini verdi.

Bakan Koca, yaÅŸ arttÄ±kÃ§a hem solunum cihazÄ±na baÄŸlanma hem de vefat sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, bunlarÄ±n alt hastalÄ±klarla olan ilgisine iÅŸaret etti.

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OKULLAR AÃ‡ILACAK MI?

OkullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na zaman var. Bilim Kurulu'nda ÅŸu an bu gÃ¼ndeme gelmedi. SalgÄ±nÄ±n seyri bunu belirler. Bu anlamda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶neri anlamÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸ oluruz. OkullarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde dijital ortamda eÄŸitimi yapmak noktasÄ±nda bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§inde olduÄŸunu biliyoruz. Bu hastalÄ±k dÃ¶nemi iÃ§in deÄŸil genel anlamda olduÄŸunu biliyoruz. O dÃ¶nem geldiÄŸinde Bilim Kurulu Ã¶nerisini paylaÅŸmÄ±ÅŸ olur.

65 YAÅž ÃœSTÃœ KISITLAMASI

Bununla ilgili herhangi bir gÃ¼ndem olmadÄ±. Ama ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim. KÄ±sÄ±tlamanÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini Bilim Kurulu, Ã¶neri olarak sÃ¶ylÃ¼yor. Bu kÄ±sÄ±tlamanÄ±n devamÄ±ndan yanayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vefat edenlerin yoÄŸun bakÄ±m ve entÃ¼be hasta sayÄ±mÄ±zÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizim ÅŸu dÃ¶nemde normalleÅŸme ile bu virÃ¼sÃ¼ kolay taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼klerimiz iÃ§in daha risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. O nedenle kÄ±sÄ±tlamanÄ±n devamÄ±ndan yanayÄ±z.

Bu kurallara baÄŸlanan dÃ¼ÄŸÃ¼nleri uymasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. En Ã§ok bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da bir araya gelmeyle olduÄŸunu biliyoruz. Genelge ve Bilim Kurulu Ã¶nerisindeki kurallara uyarak dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

ANTÄ°KOR TESTÄ°

GeÃ§en hafta kÄ±smen bahsetmiÅŸtim. Toplam 153 bin kiÅŸi Ã¼zerinde bu Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kiÅŸi sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Bu sayÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte %0.24. Biz antikor taramasÄ± da yapÄ±yoruz bu kiÅŸilere. Koruyuculuk ise 0.81. Haftaya bu Ã§alÄ±ÅŸma bitmiÅŸ olur ve kesin sonuÃ§larÄ± vermiÅŸ oluruz.

TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve koruyuculuÄŸun yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n beklenilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtik. Ä°llerle ilgili gelecek hafta bitmiÅŸ olur. Hem taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± hem de koruyuculuÄŸu vermiÅŸ oluruz.

Bizim ÅŸu an Avrupa'nÄ±n yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±yla bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±za uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davranÄ±ÅŸÄ±n daha Ã¶tede olduÄŸunu sÃ¶ylemek istiyorum. Avrupa sadece hastanelerine, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olanlara saÄŸlÄ±k taramasÄ± yapÄ±yor. Biz de olduÄŸu gibi kapÄ±larda sÄ±nÄ±rlarda, biz de olduÄŸu gibi yeri geldiÄŸinde askerimizin celp dÃ¶nemi dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda taramalar yapÄ±yoruz. Avrupa'nÄ±n yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Hatta Ã¶lÃ¼m oranÄ±yla Avrupa Ã¼lkelerinin altÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸlemlerini Ã¼cretsiz yapÄ±yoruz. Avrupa'daki gibi hastane yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok rahat sÃ¶yleyebiliriz. Almanya'da arkadaÅŸlar sunum yapacak. Zannediyorum DSÃ– Avrupa DirektÃ¶rÃ¼ TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ olacak. Bu konu ile neler yakÄ±ndan bilmek istediklerini, bunu da yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kendileri ile paylaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla bizim yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± biraz daha anlatmamÄ±z gerektiÄŸi kanaatindeyim eÄŸer farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±mlarÄ± yoksa bizi anlayacaklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyim.

YENÄ° VÄ°RÃœS TEHLÄ°KESÄ°

Domuz gribi H1N1 olarak adlandÄ±rÄ±lan, insana bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilinen insandan insana bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilinmeye, mutasyona uÄŸrayan bir virÃ¼sten bahsediyoruz. Bunu da yakÄ±ndan takip ediyoruz.

65 YAÅž ÃœSTÃœNE YENÄ° KISITLAMA GELECEK MÄ°?

GÃ¼ndeme geldi ama bir kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde olmadÄ±. Varolan kÄ±sÄ±tlamanÄ±n bu dÃ¶nemde yeterli olduÄŸu. BÃ¼yÃ¼klerimizin mutlak dÄ±ÅŸarÄ±da maskeli olmasÄ± gerektiÄŸi, mesafeyi koruyamayacaklarÄ± ortamlara girmemeleri konusunda dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. BÃ¼yÃ¼klerimizle yakÄ±n temas iÃ§inde olmamalÄ±, bizlerin mutlak "ben bunu daha hafif geÃ§iriyorum" diyerek rahat davranmamalarÄ±, bÃ¼yÃ¼klerimizi korumak anlamÄ±nda maskeyi zorunlu kullanmak gerektiÄŸini tekrar hatÄ±rlatmak istiyorum.

CÄ°ZRE Ä°DDÄ°ALARI

Cizre Ã¶zelinde ben Ã§ok yakÄ±n takip iÃ§inde olduÄŸumu sÃ¶yleyebilirim. Ama istismar edilme ÅŸeklinde Ã¶zellikle bir sorunun olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda yakÄ±n takipteyim. Cizre ve ÅžÄ±rnak'ta artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da eksiklerini tamamlama iÃ§erisinde olduÄŸumuzu. Daha yakÄ±n birlikteliklerin, sosyal kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklerle daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Filasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da yoÄŸun bir ÅŸekilde yapÄ±yoruz. Bunu da anlatmaya devam ediyoruz.

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'VAKA SAYISINI AZALTMADA YETERÄ°NCE KARARLI DEÄžÄ°LÄ°Z'

Bakan Koca, verilere iliÅŸkin, "DÃ¼ne kÄ±yasla entÃ¼be hasta sayÄ±mÄ±zda 7 azalma, yoÄŸun bakÄ±m sayÄ±mÄ±zda 8 artÄ±ÅŸ var. GÃ¼nlÃ¼k test sayÄ±larÄ±mÄ±z yakÄ±n. Yeni vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼nden 81 az, yeni iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±yla yakÄ±n. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmada yeterince kararlÄ±, tedbirlerde dikkatli deÄŸiliz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca,Â 29 Haziran TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.Â Tabloya gÃ¶re, son 24 saatte 1374 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 198 bin 613, can kaybÄ± 5 bin 115 oldu



'TEDBÄ°RLERDE DÄ°KKATLÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z'



Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼nkÃ¼nden 18, bugÃ¼n iyileÅŸenlerdense 160 fazla. YatÄ±rÄ±larak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastalarÄ±n sayÄ±sÄ± dengede. YoÄŸun bakÄ±mdaki artÄ±ÅŸ olaÄŸan dÃ¼zeyde. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmada yeterince kararlÄ±, tedbirlerde dikkatli deÄŸiliz" dedi.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 48 bin 309 test yapÄ±ldÄ±. 1356 kiÅŸide daha koronavirÃ¼s tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1413 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 280 bin 144, toplam vaka sayÄ±sÄ± 197 bin 239, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 97, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 996, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 381, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 170 bin 595 oldu.

'VAKA SAYISINI AZALTMADA YETERÄ°NCE HIZLI DEÄžÄ°LÄ°Z'

Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Yeni tanÄ± konan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ne kÄ±yasla 16, bir Ã¶nceki gÃ¼ne kÄ±yasla 40 azalma var. BugÃ¼n iyileÅŸen toplam vaka sayÄ±mÄ±z, dÃ¼nkÃ¼nden 571 kiÅŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmada yeterince hÄ±zlÄ±, mÃ¼cadelede tam tedbirli deÄŸiliz. Yaz, rehavete neden olmamalÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 45 bin 213 test yapÄ±ldÄ±, 1372 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 17 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1984 kiÅŸi de iyileÅŸti.DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayÄ±sÄ± 195 bin 883, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 82, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 984, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 366, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 169 bin 182 oldu.

'Ä°KÄ° HAFTADA 1000'Ä°N ALTINA Ä°NEBÄ°LÄ°RÄ°Z'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "Ä°yileÅŸenler, tanÄ± konanlardan 612 fazla. DÃ¼nkÃ¼ sayÄ± 96'ydÄ±. Son 14 gÃ¼nde tanÄ± konanlarÄ±n yÃ¼zde 5,68'i 17 yaÅŸ ve altÄ±ndan. yÃ¼zde 63'Ã¼ 25-45 yaÅŸ grubundan. BugÃ¼nkÃ¼ tanÄ± sayÄ±mÄ±z dÃ¼nkÃ¼nden 24 az. Azalma sÃ¼rekli olursa bu hÄ±zda bile 2 haftada 1000'in altÄ±na inebiliriz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 51 bin 198 test yapÄ±ldÄ±, 1396 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1492 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 186 bin 622, toplam vaka sayÄ±sÄ± 194 bin 511, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 65, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 963, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 382, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 167 bin 198 oldu.

'Ä°YÄ°LEÅžENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 1492 olan yeni vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 1396. COVID-19 sebebiyle tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de bugÃ¼n hastaneye yatÄ±rÄ±lan toplam hasta sayÄ±sÄ± 113. Son 24 saatte yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ±nda 22, entÃ¼be sayÄ±sÄ±nda 13 artÄ±ÅŸ var. Ä°yileÅŸenler, tanÄ± konanlardan 96 fazla" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamada bulunan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'ndaki verileri paylaÅŸtÄ±. Bakan Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan da duyurduÄŸu tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 52 bin 303 test yapÄ±ldÄ±, 1458 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 21 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1472 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 135 bin 424, toplam vaka sayÄ±sÄ± 193 bin 115, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 46, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 941, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 369, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 165 bin 706 oldu.

'TÃœRKÄ°YE'DEN Ä°YÄ° HABER VERELÄ°M'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "YoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±mÄ±zda bir artÄ±ÅŸ oldu. Ancak hastalarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun bakÄ±mda kalma ve toplam tedavi sÃ¼releri kÄ±salmÄ±ÅŸ durumda. Yeni vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zsa tedbirlerin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. DÃ¼nyada vaka sayÄ±larÄ± tÄ±rmanÄ±ÅŸta. TÃ¼rkiye'den iyi haberler verelim" dedi.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, BakanlÄ±k Bilkent YerleÅŸkesi'nde KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bizim ÅŸuan 2.dalgayÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± rahat olarak sÃ¶yleyebilirim. YoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±mÄ±z ve entÃ¼be sayÄ±larÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼yor. YoÄŸun bakÄ±mdaki hastalarÄ±n can kaybÄ± oranÄ± yÃ¼zde 2'lere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda. 16 Mart Ã¶ncesinde vefat edenlerin yaÅŸ ortalamasÄ± 71 iken ÅŸu anda 74 oldu" ifadelerini kullandÄ±.



VAKA SAYISI ARTTI!



KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Bakan Koca, TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 1492 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulduÄŸunu, 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 191 bin 657, can kaybÄ±nÄ±n ise 5 bin 25 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Koca, TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 1386 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 164 bin 234 olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Vaka sayÄ±mÄ±zda bir dalgalanma var. Önceki günlere kÄ±yasla test sayÄ±mÄ±z 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karÅŸÄ± uyarÄ±yor. ArtÄ±ÅŸÄ±n sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir seçeneÄŸimiz yok















KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca, 22 Haziran TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.Â Tabloya gÃ¶reÂ son 24 saatte 1212 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 188 bin 897, can kaybÄ± 4 bin 974 oldu.



TEST SAYISI 3 MÄ°LYONA YAKLAÅžTI



Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamÄ±z yoÄŸun bakÄ±mda. Toplam test sayÄ±mÄ±z 3 milyona yaklaÅŸtÄ±. BugÃ¼n iyileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Fakat mÃ¼cadelemiz iÃ§in aradaki fark yeterli deÄŸil. Vaka sayÄ±mÄ±zÄ± tedbirlerle azaltmalÄ±yÄ±z" dedi.





BAKAN KOCA, TOPLUM BÄ°LÄ°MLERÄ° KURULU TOPLANTISINA BAÅžKANLIK ETTÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k etti.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda sosyoloji, iletiÅŸim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantÄ±sÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (YKS) girecek Ã¶ÄŸrencilerin psikolojisi, alÄ±nabilecek ek tedbirler, Kurban BayramÄ±'na yÃ¶nelik uyarÄ± ve Ã¶nlemler, normalleÅŸme sÃ¼recinde genÃ§lere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mÃ¼cadele gibi konular ele alÄ±ndÄ±.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 112 test yapÄ±ldÄ±, 1248 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1312 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayÄ±sÄ± 186 bin 493, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 927, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 781, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 318, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 158 bin 828 oldu.

'TEDBÄ°RLERLE ARADAKÄ° FARKI GÄ°DEREK AÃ‡MALIYIZ'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Son gÃ¼nlerde vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± illerden bazÄ±larÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±larÄ±: DiyarbakÄ±r'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbirlerle aradaki farkÄ± giderek aÃ§malÄ±yÄ±z" deÄŸerlendirmesinde bulundu.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 112 test yapÄ±ldÄ±, 1248 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1312 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayÄ±sÄ± 186 bin 493, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 927, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 781, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 318, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 158 bin 828 oldu.

Â 'TEDBÄ°RLERLE ARADAKÄ° FARKI GÄ°DEREK AÃ‡MALIYIZ'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Son gÃ¼nlerde vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± illerden bazÄ±larÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±larÄ±: DiyarbakÄ±r'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbirlerle aradaki farkÄ± giderek aÃ§malÄ±yÄ±z" deÄŸerlendirmesinde bulundu.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM

Son dakika haberler... Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 316 test yapÄ±ldÄ±, 1214 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 23 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1494 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 863 bin 632, toplam vaka sayÄ±sÄ± 185 bin 245, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 905, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 769, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 310, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 157 bin 516 oldu.

'ÃœLKE GENELÄ°NDE VAKA AZALMAYA DEVAM EDÄ°YOR'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Ä°stanbul ve Ankara, son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Ãœlke genelinde yeni vaka sayÄ±sÄ± azalmaya devam ediyor. Ä°yileÅŸen vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbir, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olursa sonuÃ§ veriyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 48 bin 412 test yapÄ±ldÄ±, 1304 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 21 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1382 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayÄ±sÄ± 184 bin 31, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 882, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 755, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 311, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 156 bin 22 oldu.

BÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°HMALÄ° HEPÄ°MÄ°ZÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Vaka sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ne kÄ±yasla 125 azalma oldu. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n tekrar yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ± geÃ§ti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. HayatÄ±mÄ±za tedbirlerle devam edelim" deÄŸerlendirmesinde bulundu.