Son dakika haberler: Emre Aşık - Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor! Korkunç 'cinayet planı' için avukatı cevap verdi
Emre Aşık - Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor. Emre Aşık önceki gün avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair yaklaşık iki saat ifade verdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aşık’ın avukatı, “Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Gelen tehditlerle ilgili de koruma kararı aldırdık” dedi. Emre Aşık’ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık’ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.
Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi
Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi.
"KENDİ MEZARINIZI KAZDIĞINIZ DOĞRU MU?"
Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.
Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.
"KORUMA KARARI ALDIRDIK"
Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.
YAĞMUR AŞIK DOKUZ SAAT İFADE VERDİ
Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Aşık'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi.
ÇOCUKLARIYLA HASRET GİDERDİ
Karakol çıkışı Emre Aşık, Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle