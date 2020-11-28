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Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Emniyet Twitter'dan paylaştı! 'Paylaşılan belgeler sahtedir'

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Son dakika haberi: Emniyet Twitter'dan paylaştı! 'Paylaşılan belgeler sahtedir'
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Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 'sahte koronavirüs genelgesi belgeleriyle' ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Son dakika haberi... Açıklamada, gerekli tedbirlerin sadece resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna dikkat çekip, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz" denildi.

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