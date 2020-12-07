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AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere ceza yağdı

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Son dakika haberi... Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere ceza yağdı
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FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın “casusluk” suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8’i için ayrıca “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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