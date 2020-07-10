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AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 22:35,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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Son dakika haberi: Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.

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