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Son dakika haberi: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 07.10.2020, 16:26:44 TSİ
Enlem : 38.4501 N
Boylam : 39.2470 E
Derinlik : 7.58 km
Detay : https://t.co/g10rzhqGMf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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