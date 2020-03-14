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Haber Giriş: 14.03.2020 - 20:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: EGM ve Bakan Koca'dan vatandaşlara corona virüs uyarısı

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Son dakika haberi: EGM ve Bakan Koca'dan vatandaşlara corona virüs uyarısı
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Yapılan uyarıda, "Corona virüs risk taraması ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112 - 155 - 156 haber vermesini bekliyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan uyarı;

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım!

 

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