Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

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