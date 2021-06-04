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Haber Giriş: 04.06.2021 - 23:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

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