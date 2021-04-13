Son dakika haberi: Ege Denizi'nde deprem! Muğla'nın Datça, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hissedildi

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 2.51 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Depremde Valiliğimizden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Muğla Valiliği, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde ve ilçelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını bildirdi.



Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından bölgede alan taramasının sürdürüldüğü vurgulanarak, "23.30 itibarıyla Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, dün saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.

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