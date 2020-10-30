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Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde bir deprem daha

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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde bir deprem daha
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Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi Aydın açıklarından saat 18:15'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.74 km olarak açıklandı.

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi;

Seferihisar – 4.7

Kuşadası Körfezi – 4.1

Urla – 4.1

Seferihisar – 4.2

Kuşadası – 4.1

Kuşadası – 4.8

Yunanistan / Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

Kuşadası – 3.5

Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2

Seferihisar – 3.5

Yunanistan/Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

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