Son dakika haberi: Ege Denizi'nde bir deprem daha
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi Aydın açıklarından saat 18:15'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.74 km olarak açıklandı.
İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi;
Seferihisar – 4.7
Kuşadası Körfezi – 4.1
Urla – 4.1
Seferihisar – 4.2
Kuşadası – 4.1
Kuşadası – 4.8
Yunanistan / Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
Kuşadası – 3.5
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2
Seferihisar – 3.5
Yunanistan/Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
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