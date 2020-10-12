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AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 07:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem... Muğla'da da hissedildi

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Son dakika haberi: Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem... Muğla'da da hissedildi
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Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.

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