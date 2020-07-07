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AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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