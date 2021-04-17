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Haber Giriş: 17.04.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ege beşik gibi! Önce 3.9 ardından 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

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Son dakika haberi: Ege beşik gibi! Önce 3.9 ardından 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından saatler 20.08'i gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saatler 20:08'i gösterdiğinde ise daha şiddetli ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.32 km olarak belirtildi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi aktarıldı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI: OLUMSUZ İHBAR YOK

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika haberi: Ege beşik gibi Önce 3.9 ardından 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

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