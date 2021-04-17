Son dakika haberi: Ege beşik gibi! Önce 3.9 ardından 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saatler 20:08'i gösterdiğinde ise daha şiddetli ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.32 km olarak belirtildi.



AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi aktarıldı.



İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI: OLUMSUZ İHBAR YOK



Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.



İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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