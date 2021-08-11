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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı

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Eda Nur Kaplan’ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G., Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Aşkın K’.ya yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G., Mehmet A. ve Aşkın K. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet A. ve Aşkın K. savcılıkta ifade verdikten sonra Yusuf G. ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ile Mehmet A. nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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