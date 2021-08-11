Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G., Mehmet A. ve Aşkın K. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet A. ve Aşkın K. savcılıkta ifade verdikten sonra Yusuf G. ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ile Mehmet A. nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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