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GeriGündem Son dakika haberi: Duyanlar kulaklarına inanamadı... Maduro'dan ABD'ye ilginç suçlama! Yuvamı yıkacaklardı
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DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Duyanlar kulaklarına inanamadı... Maduro'dan ABD'ye ilginç suçlama! Yuvamı yıkacaklardı

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Son dakika haberi: Duyanlar kulaklarına inanamadı... Maduro'dan ABD'ye ilginç suçlama! Yuvamı yıkacaklardı
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Maduro, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores’e kendisinden boşanması karşılığında 'kayıtsız şartsız destek' teklif ettiği iddiasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'nin, eşi Cilia Flores’e Maduro'dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti. Maduro, "Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia’ya Maduro'dan boşanmasını öneren bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi. Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro’dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.

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