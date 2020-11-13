MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı
GeriDünya Son dakika haberi: ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; ABD'de Beyaz Saray'ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminde çalışan 130 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ya da virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a seyahatlerinde eşlik eden ve Beyaz Saray'daki güvenliğini de sağlayan birçok Gizli Servis elemanı bugüne kadar Kovid-19 ile temas etti.

Yaklaşık 130 Gizli Servis elemanının virüs ile temas ettiğini aktaran kaynaklar, bazı kişilerin doğrudan virüse yakalandığını bazılarının da virüse yakalanan kişilerle yakın temaslı oldukları için kendilerini karantinaya aldığını belirtti.

Birçok Kovid-19 temasının Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı seyahatler esnasında ortaya çıktığını belirten kaynaklar, virüsle temas eden bazı kişilerin önemli görevlerde olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve birçok kişi virüse yakalanmıştı.

ABD Gizli Servisinin yaklaşık 1300 üniformalı personeli bulunuyor ve ABD başkanı ile başkan yardımcısının korunmasından sorumlu olarak görev yapıyorlar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle