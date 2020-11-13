Son dakika haberi: ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı koronavirüse yakalandı

Washington Post gazetesinin konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a seyahatlerinde eşlik eden ve Beyaz Saray'daki güvenliğini de sağlayan birçok Gizli Servis elemanı bugüne kadar Kovid-19 ile temas etti.

Yaklaşık 130 Gizli Servis elemanının virüs ile temas ettiğini aktaran kaynaklar, bazı kişilerin doğrudan virüse yakalandığını bazılarının da virüse yakalanan kişilerle yakın temaslı oldukları için kendilerini karantinaya aldığını belirtti.

Birçok Kovid-19 temasının Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı seyahatler esnasında ortaya çıktığını belirten kaynaklar, virüsle temas eden bazı kişilerin önemli görevlerde olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve birçok kişi virüse yakalanmıştı.

ABD Gizli Servisinin yaklaşık 1300 üniformalı personeli bulunuyor ve ABD başkanı ile başkan yardımcısının korunmasından sorumlu olarak görev yapıyorlar.