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AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 20:55,Son Güncelleme:

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük vefat etti

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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük vefat etti
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Malatya'nın Doğanşehir Belediye BaşkanıVahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu. Vahap Küçük, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı.

 Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

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