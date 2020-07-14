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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Diyarbakır'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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Son dakika haberi... Diyarbakır'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar çıkarılan 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

23 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürürken, 10 kişinin yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

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