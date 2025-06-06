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Son dakika haberi... Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın: 4 kişi gözaltında

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#Diyarbakır#Yangın#Gözaltı
Son dakika haberi... Diyarbakırda 4 kişinin öldüğü yangın: 4 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 21:39

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

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#Diyarbakır#Yangın#Gözaltı

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