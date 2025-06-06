Son dakika haberi... Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın: 4 kişi gözaltında

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.