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Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kanada'ya sert tepki

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Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kanada'ya sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı: Kanada'nın Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek askeri ürünlerin ülkemize ihracını askıya alması çifte standarttır. Kanada'dan beklentimiz ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir.

Dışişleri Bakanlığı: Kanada'nın Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek askeri ürünlerin ülkemize ihracını askıya alması çifte standarttır. Kanada'dan beklentimiz ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir.

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