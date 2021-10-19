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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu'na sert tepki

#Dışişleri Bakanlığı#AB#Türkiye
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Avrupa Komisyonu Türkiye Raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu'na ilişkin, "Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ülkemizle ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır.

Raporda, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin ve esasen AB’nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum/Yunan tezlerine yer verilmesini de reddediyoruz.

AB’nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#AB#Türkiye

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