Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.
Pasaport ❌— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize ❌
Kimlik Kartı ✅
Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
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