Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.

Pasaport ❌

Vize ❌

Kimlik Kartı ✅



Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020