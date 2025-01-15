Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam heyetiyle görüştü! Önemli açıklamalar

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Cumhurbaşkanımız Suriye'ye olan sarsılmaz desteğini bir kez daha ifade etti. Kıymetli meslektaşım ve heyetiyle birlikte uzun bir toplantı yaptık. Suriye'deki güvenlik durumunu ele aldık. Siyasi, ekonomik ve insani konuları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi daha kurumsal hale nasıl getirebileceğimizi ele aldık.



"SURİYE HALKININ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINA YARDIMCI OLMALIYIZ"

Esad rejimin devrilmesinin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti, Suriye'de yeni sayfa açıldı. Bu sayfanın Suriye ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerekiyor. Kapsayıcı siyasi süreç tesis edilmesi önem taşıyor. Artık kucaklaşma vakti gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen en büyük görev Suriye'ye her türlü desteği sağlamaktır. Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi rekabet alanı değil bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz.



"THY YAKINDA UÇUŞLARA BAŞLAYACAK"



Yeni yönetimle temasların yapıcı angajmanların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef hale yürürlükte. ABD'nin kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. AB'nin bir çalışma yürüttüğü anlıyoruz. Temel ve Altyapı hizmetlerin verilebilmesi için yaptırımlar kalkmalı. Yaptırımlar kalkarsa Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanacaktır, Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Biz Türkiye olarak bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda tüm kurumlara ilgili talimatları verdi. THY yakında uçuşlara başlayacak. Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimin terörle mücadeledeki azminden memnuniyet duyuyoruz.

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"BÖLGENİN GELECEĞİNDE TERÖRE YERE YOKTUR"

İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye kadar da bu alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. DEAŞ'la mücadelede operasyonel konuda destek sağlamaya hazır odluğumuzu ifade ettik. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda adımlarımız oldu. Bölgenin geleceğinde teröre yere yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağları güçlüdür. Suriyelilere ev sahipliği yaparak bunu kanıtladık. Yeni dönemde de bu bağ güçlenecektir. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda ile ne yapmak gerekiyorsa hazırız.

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DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ŞAM HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılması bekleniyor.