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Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:25 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve turizm konularının ele alındığı bildirildi.

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